الاحتلال استخدم غازاً مجهولاً بحق المواطنين شرق البريج

تعرض المواطنون المتظاهرون شرق البريج وسط قطاع غزة، خلال مشاركتهم في الجمعة الخامسة من مسيرة العودة الكبرى، إلى اختناقات شديدة نتيجة استخدام الاحتلال غاز مجهول بحقهم.

وقد أكد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت، أمس الجمعة، غازا مجهولا بحق المواطنين شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأكدت الوزارة، أنه تم استهداف المواطنين في مخيم العودة شرق البريج بكميات كبيرة من غاز مجهول وبشكل عِشوائي، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق والتشنج والتقيؤ الشديد، مشيرة إلى تحويل عدد منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، لصعوبة حالتهم.