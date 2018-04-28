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يرفع شهداء مسيرات العودة لـ44...

استشهاد طفل متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شرق خان يونس امس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:01 - 28 ابريل 2018
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أعلنت مصادر طبية في المستشفى الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن استشهاد الطفل عزام هلال عويضة (14 عاماً)، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها جراء اصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق المدينة امس.

وأكدت مصادر طبية أن الطفل عويضة أصيب برصاصة في رأسه أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة السلمية على مقربة من السياج الفاصل شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، ونقل على إثرها إلى المستشفى الأوروبي وحالته خطيرة جداً واعلن عن استشهاده صباح اليوم.

وكان ثلاثة مواطنين قد استشهدوا أمس في الجمعة الخامسة لمسيرة العودة وهم: عبد السلام عيد زهدي بكر (29 عاما) شرق خان يونس جنوب القطاع، ومحمد أمين المقيد (21 عاماً) وخليل نعيم مصطفى عطا لله (22 عاماً) واستشهدا شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وباستشهاد الطفل عويضة ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 44 شهيداً.

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