القيادي "شهاب" يرد على الناطق باسم جيش الاحتلال

قال مسؤول المكتب الاعلامي للجهاد الاسلامي، داوود شهاب إن التصعيد العسكري "الاسرائيلي" ضد غزة هو محاولة إسرائيلية للهروب إلى الامام ، باختلاق مبررات لتصعيد عسكري وعدوان ضد غزة.

و أكد شهاب جاهزية المقاومة العالية لمواجهة هذا العدوان والتصدي له ، لكنها لن تسمح للعدو بنقل المعركة .

و حذر القيادي في الجهاد خلال تصريح له مساء الجمعة العدو من أن نقل المعركة سيفتح الأوضاع نحو خيارات صعبة سيدفع فيها العدو أثمانا باهظة فالنار التي تسعى زمرة الاٍرهاب الاسرائيلي لاشعالها ستحرق وجوههم .

و قال: "إن هذه السياسة المكشوفة يجب أن توقظ الضمير العالمي الذي يصمت أمام معاناة شعبنا جراء جرائم زمرة الاٍرهاب والتطرف في الكيان الاسرائيلي".

و أكد أن شعبنا مصمم على استمرار مسيراته الشعبية التي ستمتد إلى كل الساحات وإلى كل الجبهات . و أن سياسات العدوان والارهاب في الحد من قوة الجماهير واندفاعها لن تفلح.

و بين شهاب أن هذا القصف الاسرائيلي هو نتاج حالة الاحباط والارتباك التي اصابت جبهة العدو نتيجة المشاركة الحاشدة في مسيرات الجمعة، مؤكداً أن تقديرات استخبارات الاحتلال منيت بفشل عميق، وهي التي كانت تراهن على تراجع قوة الزخم الجماهيري المشارك في مسيرات العودة.