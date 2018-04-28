الجهاد الإسلامي يشيد بالمشاركة الفاعلة في جمعة "الشباب الثائر"

أشادت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بجماهير بشعبنا العظيم وبشبابه الثائر المنتفض الذي سطر اروع الملاحم في جمعة الشباب ، ورسخ حضوره وثباته وتمسكه بالحقوق الوطنية ودفاعه عن حق العودة وعن القدس.

و وجهت الحركة في بيان تلقت من "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" التحية لهذا الشباب المنتفض مؤكدة على أن شعبا تسكنه هذه الروح وهذه العزيمة لن ينكسر وسيكون النصر حليفه بعون الله تعالى .

و أكدت الحركة في بيانها أن المشاركة الكبيرة اليوم في جمعة الشباب الثائر هي ابلغ رد على المرجفين والمشككين والخائفين، هي أقوى شهادة على أن شعبنا بهذا التلاحم وبهذا التوحد هو سيد نفسه وسيد قراره ، وأن الميدان هو الحكم وهو الفيصل بإذن الله بيننا وبين هذا المحتل المعتدي الغاصب لارضنا ومقدساتنا.

و أشار البيان أن خيارات التسوية و المفاوضات سقطت ، وبات كل الشعب في ميادين العطاء والفداء والعمل النضالي ، الذي يشكل اليوم رافعة القضية وعنوانا وحدة كل العاملين المخلصين لأجل فلسطين .