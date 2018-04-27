ترامب: ربما اتوجه لــ "اسرائيل" لافتتاح السفارة في القدس

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الجمعة إن إيران لن تمتلك أسلحة نووية لكنه امتنع عن التعليق على ما إذا كان قد يفكر في استخدام القوة ضدها.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ”أنا لا أتحدث عما إن كنت سأستخدم القوة العسكرية أم لا... لكنني أستطيع أن أقول لكم هذا.. لن يمتلكوا أسلحة نووية. أستطيع أن أقول لكم هذا، حسنا؟ لن يحصلوا على أسلحة نووية. يمكنكم أن تعولوا على هذا“.

و فيما يتعلق بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب للقدس قال ترامب: "ان خطة نقل السفارة للقدس ستكلفنا مليار دولار، و قد تم تأجيل نقلها بسبب الثمن الباهض ولكن السفير الامريكي في اسرائيل ديفيد فريدمان طرح فكرة ستكلف فقط150 الف دولار، وفي نهاية الأمر توصلنا لخطة لنقل السفارة".

و أضاف: "ربما انا سأصل لإسرائيل لافتتاح السفارة في القدس".