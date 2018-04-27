قيادي بالجهاد يدعو الشباب الثائر إلى المزيد من الإبداع

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عبد الجواد العطار، إلى إبداع المزيد من الوسائل في مواجهة الاحتلال خلال مسيرات العودة.

وقال العطار خلال كلمة ألقاها أمام آلاف المتواجدين بمخيم العودة شرق البريج، وسط قطاع غزة:" إن الشباب كانوا ولا زالوا عماد الثورة"، موضحا أنهم أبهروا العالم بما ابتدعوه من وسائل شعبية في التصدي لجرائم الاحتلال وقناصته التي تمارس القتل والإرهاب.

ونوه إلى أن الشباب يمثلون عدالة القضية وأنهم الأقدر على فضح جرائم الاحتلال؛ بما يملكون من إرادة صلبة وإصرار على التمسك بالحق الفلسطيني.

وتابع القيادي في الجهاد خطابه بالرغم من سقوط عدد من قنابل الغاز على المنصة، حيث شدد على ضرورة المضي قدما نحو تحقيق أهداف مسيرة العودة وكسر الحصار من خلال حشد كل الطاقات وتهيئة كل السبل لإنجاحها.

وختم العطار كلمته بالتحية لأرواح الشهداء ولعذابات الجرحى وللشباب ولكل من شارك في مسيرة العودة.

يذكر ان القيادي العطار قام برفقة مجموعة من قادة الحركة في المحافظة الوسطى بجولة تفقدية للمصابين المتواجدين في المستشفى الميداني المقام داخل مخيم العودة بالبريج، تخللها توزيع وجبات ومياه للشرب على المصابين والطواقم الطبية.