الجهاد الاسلامي: شعبنا لن يسقط راية الوفاء لأرضه ولكل الشهداء

أشار الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب الى ان "المشيئة الالهية أرادت وصول جثمان الشهيد فادي البطش الى غزة وان يدفن عشية جمعة الشباب الثائر ليشكل الشهيد أنموذجا لكل الشباب الثائر ليسيروا على دربه".



حديث شهاب جاء اليوم الجمعة في فعالية أقيمت في شرق جبالي شمال قطاع غزة المحاصر فعالية تضامنية تكريما لروح الشهيد الفلسطيني فادي البطش الذي قضى في ماليزيا برصاص مجهولين، فيما تتوجه اصابع الاتهام بشكل كبير الى الاحتلال الاسرائيلي.



وشدد شهاب على ان "الشعب الفلسطيني لن يسقط راية الوفاء لكل الشهداء"، وتابع "هذا الشعب لم يسقط راية هذه الارض المباركة التي احتضنت جثامين الشهداء العلماء".



وقال شهاب إنه "لا عجب عندما نسمع اليوم عن مسيرة الشهيد فادي البطش لان الشهيد قد تربى في حضن القرآن وهؤلاء هم الاقدر والاجدر على حمل الامانة"، وحيا "كل من رمى حجرا وقنبلة بوجه المعتدين الغاصبين لفلسطين".



وكان جثمان الشهيد البطش قد وصل امس الخميس الى قطاع عزة عبر معبر فح الحدودي البري مع مصر واقيم تشييع شعبي وسمي حاشد للشهيد الذي وري في الثرى في جباليا شمال قطاع غزة