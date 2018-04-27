هنية: أطباقنا الطائر أرعبت المحتل فما بالكم بصواريخنا!

أكد اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن مسيرة العودة أربكت المحتل، وستعيد حساباته وتضع على طريق التحرير الخطوات الواثقة من رفح وحتى اخر نقطة من حدود فلسطين.

و أضاف هنية من مخيم العودة شرق رفح: "أن الشباب الثائر و وحدة الكوشوك و وحدة الأطباق الطائرة أرعبوا المحتل، فما بالكم بصواريخنا!". يهتف على القدس رايحين شهداء بالملايين*

و أشار الى أن رفح قدمت الشهداء والقادة وتدخل الأسبوع الخامس في مسيرة العودة وهي موحدة وفصائلها موحدة

كما وجه هنية التحية للمرأة الفلسطينية من رفح حتى راس الناقورة قائلاً: "أنتم تكتبون اليوم تاريخا مشرفا للشعب الفلسطيني".

و قال: "نحن معا حتى نكسر الحصار ونحرر أرضنا، و لن تتراجع وسنتقدم للأمام القرار بأيدنا والأرض أرضنا والقدس قدسنا".

و أكد هنية أن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج سيقف وقفة رجل واحد في يوم 15/5، في ذكرى يوم النكبة.