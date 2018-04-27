القيادي الحساينة: تصريحات "الهباش" انقلاب على القيم الوطنية والنضالية

أدان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة، تصريحات مستشار رئيس السلطة للشؤون الدينية، وقاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش التي قال فيها: "إن ما يجرى في غزة مقامرة من الحركات الإسلامية في النساء والأطفال والشباب على الحدود"، واصفاً تصريحات الهباش بأنها "انقلاب على القيم الوطنية والنضالية".

وأوضح الحساينة أن المقامر الحقيقي هو الذى يراهن على وهم التسوية ويحصر خيارات استرجاع الحقوق في مفاوضات عبثية تسببت في تجميل وجه الاحتلال الطافح بالقبح وجعله احتلالا بلا كلف ومكنته من مصادرة الأراضي وتهويد المقدسات وارتكاب المجازر بحق الأطفال والنساء.

وأضاف القيادي بالجهاد في تصريح له أن هذه التصريحات تكشف زيف الموقف من المقاومة الشعبية فهم يتنكرون للمقاومة بكل اشكالها.

وتابع الحساينة: " لا شك أن التاريخ المشرف سيطوى نهج التسوية والتنسيق الأمني الاثم ومنهج تسول الحلول مع الاحتلال وليس المقاومين المدافعين عن الكرامة وشرف الأمة وعن الأوطان".

ويذكر أن مستشار رئيس السلطة للشؤون الدينية،محمود الهباش: وصف ما يحدث في قطاع غزة من إرسال الأطفال والنساء إلى الحدود الشرقية مقامرة بهم، لافتًا إلى أن ذلك يمثل إلقاءهم إلى التهلكة أمام جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الهباش، خلال خطبة الجمعة، بمسجد التشريفات برام الله: " إن القيادات بغزة تعيش في النعيم، وتتلاعب بعقول الأطفال والنساء من خلال المشاركة في بيوت العزاء والجنازات".

وتابع: "لماذا تقلقون الأطفال إلى التهلكة، وأهلنا في غزة جزء منا، ونقول لهم لا تستجيبوا لهؤلاء المقامرين ولا تطيعوا أوامرهم، وحافظوا على سلمية أي عمل تقومون به، وأصحاب الأجندات الذين يريدون بالدماء إعادة انتاجهم ولا انتاج لهم بعد اليوم".