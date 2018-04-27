إصابات في مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة

أصيب بعد ظهر اليوم الجمعة، شابين بالرصاص الحي في مدينة رام الله، فيما أصيب ثالث في الخليل خلال المواجهات التي اندلعت في نقاط التماس في الضفة الغربية في الجمعة الخامسة من مسيرة العودة الكبرى.

وكانت المواجهات اندلعت بعد صلاه الظهر في أعقاب قمع الاحتلال لمسيرات في مناطق التماس بإطلاق عشرات قنابل الغاز والرصاص الحي والمعدني باتجاه المشاركين في المسيرات.

فعلى المدخل الشمال من مدينة البيرة، اندلعت مواجهات بعد قمع الاحتلال للمسيرة التي دعت لها القوى والفصائل العمل الإسلامية والوطني في المدينة، أشعل خلالها الشبان عشرات الإطارات المطاطية ورشقوا الجنود المتواجدين على الحاجز "مستوطنة بيت إيل" القريبة، بالحجارة.

وأصيب بهذه المواجهات شابين بالرصاص الحي نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي نقل إلى مستشفى الأهلي لتلقي العلاج، خلال المواجهات التي اندلعت وسط المدينة، في باب الزاوية، بعد قمع جنود الاحتلال لمسيرة التي خرجت في أعقاب صلاه الجمعة.

وفي بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، قمعت قوات الاحتلال المشاركون في صلاه الجمعة على الأراضي المهددة بالاستيطان على مداخل البلدة، كما في بلدة المزرعة الغربية شمال مدينة رام الله.

وعلى المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، بالقرب من مدخل مخيم عقبة جبر اندلعت المواجهات قوية بين الشبان وقوات الاحتلال بعد محاولة دورية احتلالية إغلاق الطريق.