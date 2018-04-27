الجهاد تحيي في مخيم شاتيلا الذكرى 16 لملحمة جنين البطولية

أحيت "حركة الجهاد الإسلامي" في مخيم شاتيلا، أمس الخميس، الذكرى السادسة عشر لملحمة جنين البطولية، بعرض فيلم من وحي المناسبة، وذلك في قاعة الشعب في المخيم، بحضور عدد من ممثلي الفصائل واللجان الشعبية ووجهاء وفعاليات ورجال دين وحشد من الأهالي.

وألقى مسؤول العلاقات في "حركة الجهاد" في المخيم، أبو عبد الله عثمان، كلمة أكد فيها أن "هدف العدو من اقتحام مخيم جنين، كان إنهاء المقاومة في الضفة المحتلة، وفرض أجواء من الرعب على الأهالي، غير أن الصمود الأسطوري للمجاهدين والأهالي أفشل مخطط العدو، وألحق الهزيمة النكراء بجيشه، عندما سقط له عشرات القتلى والجرحى وأحرقت دباباته على أبواب المخيم، رغم تدخل الطيران والقصف المدفعي، فيما ارتقى عدد من الشهداء في مقدمتهم الشهيد البطل محمود طوالبة، ناصر جرار وأبو جندل وغيرهم".

ودعا عثمان إلى أنه "في هذا الوقت الصعب، لا بد من الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحفظ أمن المخيمات وأهلها، وتشكيل لجان أمنية قوية وفاعلة، لخدمة الناس".

وختم موجهاً التحية للقدس وشهداء مسيرة العودة وللأسرى الصامدين يتحدون العدو في الزنازين.

وألقت الطفلة تسنيم حمادة قصيدة من وحي المناسبة.