قوات الاحتلال تقمع مسيرة نعلين

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، مسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والجدار العنصري، والتي انطلقت اليوم الجمعة، احياء لذكرى رحيل المناضل عثمان ابو غربية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وتنديدا باغتيال الباحث الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا.

وأفاد عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نعلين محمد عميرة، بأن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين لدى اقترابهم من بوابة الجدار العنصري جنوب القرية، ما ادى الى اصابة عدد منهم بالاختناق.

واضاف عميرة بان المشاركين رفعوا الاعلام الفلسطينية، وصور المناضل الراحل ابو غربية، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.