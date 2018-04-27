إصابة صحفيين أحدهما في الرأس خلال المواجهات شرقي رفح وغزة

أصيب صحفيان أحدهما بقنبلة غاز في رأسه شرق رفح، وآخر بعيار ناري شرق مدينة غزة، أثناء تغطيتهما أحداث مسيرة العودة، جمعة "الشباب الثائر"، فيما أصيب أربعة من الطواقم الطبية العاملة في نقطة طبية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، جراء استهدافها بالقنابل الغازية من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مراسلنا، أن الصحفي عبد الرحمن الكحلوت الذي يرتدي زياً صحفياً وخوذة رأس أصيب بعيار ناري في القدم، فيما أصيب المصور الصحفي هاشم حمادة مصور شركة هلا فلسطين الإعلامية بقنبلة غاز في رأسه شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وكذلك أصيب 4 من الطواقم الطبية في نقطة طبية بالاختناق الشديد عقب سقوط قنابل غازية على النقطة الطبية شرق البريج.

وتشهد حدود غزة مواجهات وتظاهرات سلمية من قبل الآلاف من المواطنين تأكيداً منهم على حق العودة.