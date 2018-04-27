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العالول: رواتب موظفي غزة ستحل خلال أيام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:55 - 27 ابريل 2018
محمود العالول نائب رئيس حركة فتح محمود العالول نائب رئيس حركة فتح
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قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن الخلل الفني المتعلق برواتب الموظفين في قطاع غزة، سيتم حله خلال الأيام المقبلة.

وأضاف العالول لـ "تلفزيون فلسطين" الرسمي، يوم الخميس: الحكومة قالت: إن هناك خللاً فنياً بشأن هذا الموضوع، وبالفعل هناك خلل سيتم حله خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة لم تصرف لهم منذ ثلاثة أسابيع، فيما تم صرفها لموظفي السلطة في الضفة الغربية.

وكان رئيس السلطة قد أعلن أنه سيتخذ الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية تجاه قطاع غزة، عقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدالله ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج شمال قطاع غزة في 13 آذار مارس الماضي.

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