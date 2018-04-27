الشيخ لافي: فلسطين ضربت نموذجاً فريداً بالجهاد الحقيقي على مدار التاريخ

أكد الشيخ "هاني لافي"، أن فلسطين ضربت نموذجا فريدا بالجهاد الحق على مدار التاريخ، وأن ما ذلت وهانت إلا لتعطيلها لهذه الفريضة المباركة.

جاء ذلك خلال إلقائه لخطبة الجمعة في مخيم العودة شرق رفح، وبحضور الجماهير المشاركة في جمعة "الشباب الثائر" والتي حملت عنوان " كيف العودة لطريق العودة".

وقال " فلسطين كانت ومازالت شوكة في حلق اليهود وحلق أعداء هذه الأمة في ظل خذلان عربي إسلامي غير مسبوق".

وأضاف الشيخ لافي: " المؤامرة على الإسلام ليست حديثة إنما منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره، وثأرنا مع اليهود قديم فهم كانوا سبباً في وفاة النبي "صلى الله عليه وسلم" على إثر السم الذي وضعوه له في ذراع الشاة في خيبر".

وأكمل "ما تلاعب اليهود بنا إلا يوم أن علموا أننا متشرذمين ومتفرقين، موضحاً أن الفرقة شر والخلاف هزيمة وضعف وأن الرسول " صلى الله عليه وسلم " أول من أسس دولة الاسلام عمل على وحدة الصف بين المهاجرين والأنصار.

وختم خطبته قائلاً " لن يحرر فلسطين جيل لم يعرف الله، ولن يحرر الأرض جيل تحدى الله وحاد شريعته وانحرف.