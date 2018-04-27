يواصل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا في قطاع غزة للجمعة الخامسة على التوالي، المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة.

وأطلقت اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة شعار "جمعة الشباب الثائر" تأكيداً على حق الشباب في العودة إلى أراضي الأجداد.

يُشار إلى أنه منذ انطلاق مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار استشهد نحو 42 مواطناً برصاص الاحتلال الإسرائيلي وأصيب أكثر من 4 ألاف مواطناً دون أن يشكلوا أي خطرٍ على جنود الاحتلال.

أحداث مسيرة جمعة الشباب الثائر لحظة بلحظة....

2:35 الاحتلال يمطر المشاركين في جمعة الشباب الثائر شرق غزة بعشرات قنابل الغاز

2:35 إصابة مراسلة تلفزيون فلسطين "إسلام الزعنون" وطاقم التلفزيون بالاختناق جراء استهدافهم بقنابل الغاز بشكل مباشر

2:35 قوات الاحتلال تستقدم آليات عسكرية لإزالة السواتر الترابية التي أقامها الشبان شرق البريج

2:30 إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق رفح جنوب قطاع غزة

2:25 إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

2:25 شبان يسحبون أجزاء من السياج الفاصل شرق البريج وسط إطلاق نار كثيف من قبل الاحتلال

2:10 مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

2:00 إصابات بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال للمشاركين في مسيرة العودة شرق خانيونس

1:46 القيادي الحساينة: مشاركة جميع مكونات شعبنا ضمان لاستمرار وفعالية "مسيرة العودة" لقراءة الخبر اضغط هنا

1:30 قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه الشبان المتظاهرين شرق غزة

11:30 أحمد المدلل: شعبنا مصمم على تحقيق أهداف مسيرة العودة الكبرى

11:00 انتشار لوحدات القناصة الإسرائيلية على الحدود شرق مدينة رفح

10:00 شبان يتمكنون من قص السياج الأمني شرق جباليا

9:30 بدء توافد الجماهير الفلسطينية لخيام العودة شرق قطاع غزة في الجمعة الخامسة من مسيرة العودة وكسر الحصار