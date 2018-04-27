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مفوض الأمم المتحدة لحقول الانسان يشجب استخدام "إسرائيل" القوة المفرطة بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:39 - 27 ابريل 2018
اصابات برصاص الاحتلال شرق خانيونس ‫(42402311)‬ ‫‬ اصابات برصاص الاحتلال شرق خانيونس ‫(42402311)‬ ‫‬
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قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم الجمعة: "إن على "إسرائيل" أن تضع حدا لاستخدام قواتها الأمنية للقوة المفرطة في قطاع غزة وأن تحاسب المسؤولين عن سقوط العدد الكبير من القتلى والمصابين الفلسطينيين خلال الشهر الأخير".

وأضاف الأمير زيد في بيان: "خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة استشهد 42 فلسطينيا وأصيب أكثر من 5500 على طول السياج الأمني الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة في الوقت الذي لم ترد فيه تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين من الجانب الإسرائيلي".

وأضاف زيد "فقد الأرواح أمر يستحق الشجب وعدد الإصابات الصادم جراء الذخيرة الحية يؤكد الانطباع باستخدام القوة المفرطة مع هؤلاء المتظاهرين ليس مرة أو اثنتين بل مرارا وتكرارا".

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