الرابطة الاسلامية تنظم أمسية ثقافية بمخيم العودة شرق مدينة غزة

نظمت الرابطة الاسلامية أمسية ثقافية بعنوان مخيم طلائع العودة لكوادرها في المدارس والجامعات وذلك في مخيم العودة شرق مدينة غزة بحضور الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي والاستاذ ابو مصعب محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة والاستاذ منذر عزام الموجه العام للرابطة الاسلامية وسط عدد كبير من كوادر الرابطة الاسلامية بمحافظة غزة.

وأكد القيادي حبيب علي أن مسيرة العودة الكبرى ستؤخذ نهج مستمرة وانها اعادت للقضية الفلسطينية وهجها وتألقها في التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالعودة. مشيراً الي أن مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار شكل من أشكال المقاومة وعنوان لحالة المواجهة والتحدي لفرض معادلة جديدة في مشوار الصراع مع الاحتلال الصهيوني.

وأوضح حبيب الي أن المرحلة الثالثة من مسيرة العودة اقتحام خط الهدنة والتوجه إلى أراضينا التي شردنا منها والتي اقتلع أبناء شعبنا منها، مشيرا الى ان تنفيذ هذه المراحل مستمر حتي تحقيق كل الاماني التي يتمناها ابناء شعبنا في تحقيقها.

وأكدّ أن هذه المسيرة ستؤخذ صبغة سلمية للمطالبة بحق كفلته كافة الأعراف الدولية والقانونية وقرارات مجلس الامن، مشددًا على أن مثل هذه التحركات ستعزز مفاهيم العودة لدى الأجيال المقبلة

بدوره أشار أبو مصعب محيسن وكيل الوزارة أن دور الشباب مهم في مسيرة العودة لانهم هم من يقوموا في مواجه العدو الصهيوني بصدورهم العارية قائلاً "سنعود الى فلسطين وسندخلها فاتحين فشعبنا المشارك في هذه المسيرة يكتب بالدم والنار والنور للشعب والامة والقدس تاريخا وعهدا جديدا، وفي يوم من الايام سنصلي في المسجد الاقصى"..

هذا وتخلل الامسية العديد من الفقرات الشيقة والهادفة والتي تضمنت مسابقات ثقافية واناشيد جهادية .