القيادي المدلل: مسيرة العودة مستمرة والمؤامرات ضد شعبنا لن تمر

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن مسيرة العودة الكبرى مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق اهداف المسيرة الكبرى وأهمها اسقاط كافة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.

وأشار المدلل في تصريحات لفضائية القدس، إلى أن شعبنا يثبت مراراً وتكراراً وإصراراً كبيراً على مواصلة مسيرة العودة للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه ووطنه الذي احتلته العصابات الإرهابية "الإسرائيلي".

وقال: "رغم عظم المؤامرات وعلى رأسها صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية إلا ان مسيرة العودة اليوم جاءت لتضع كل تفاصيل القضية الفلسطينية على الطاولة ولتقول للعالم أن قضية فلسطين حية وشعبه حي ولن يتنازل عن ذرة تراب من أرضه".

وطالب المدلل شعبنا في الضفة الغربية المحتلة للانخراط في مسيرات العودة الكبرى.

وأضاف: "يجب ألا ينشغل الشعب الفلسطيني عن مسيرات العودة وعلى رئيس السلطة محمود عباس أن يحتضن هذه المقاومة التي اختارها كافة أبناء شعبنا لحماية القضية الفلسطينية أمام ما يحاك ضدها من مؤامرات"، مؤكداً ان تلك المؤامرات لا يمكن أن تمر على شعبنا مطلقاً.