صحيفة: ماذا اقترح مستشار ابن سلمان بشأن اليمن ولبنان؟

نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله الجمعة جزءا جديدا من التسريبات المتعلقة بالإمارات، وهذه المرة من بريد السفير الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة تتعلق باليمن ولبنان.

ويتضمن التسريب الجديد من بريد العتيبة، برقية من السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار إلى وزير الخارجية أيمن الصفدي بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، تتحدث فيها عن لقائها بمدير شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن الوطني الأمريكي مايكل بل.

وتشير البرقية إلى أن عدة مواضيع بينها، أن عبد الرحمن السدحان مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "ألمح" إلى انه "من الأفضل أن تنتقل حروب إيران بالوكالة من اليمن إلى لبنان".

كما تتطرق الرسالة إلى "تهديد السلطات السعودية لرئيس الوزراء سعد الحريري يوم احتجازه باستخدام تعاملاته المالية"، في إشارة إلى أزمة استقالة الحريري من الرياض ثم تراجعه عنه بعد خروجه منها.

وبدأت الأخبار منذ نحو أسبوع بنشر تسريبات ضمن ما سمته "الإمارات ليكس"، التي تتضمن رسائل وبرقيات من صادرة عن السفارتين الإماراتية والأردنية في بيروت، إضافة إلى تسريبات أخرى من وثائق ويكيليكس.