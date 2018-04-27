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شبان ينجحون بإزالة أجزاء من السياج الفاصل شرق جباليا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:26 - 27 ابريل 2018
السياج الفاصل شرق خانيونس ‫(42467853)‬ ‫‬.JPG السياج الفاصل شرق خانيونس ‫(42467853)‬ ‫‬.JPG
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تمكن مجموعة من الشبان الثائرين صباح اليوم الجمعة من قص أجزاء من السياج الأمني الفاصل شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن مجموعة من المتظاهرين السلميين المشاركين في فعاليات مسيرة العودة الكبرى نجحوا صباح الجمعة في الوصول إلى السياج الأمني الشائك وإزالة أجزاء منه شرق جباليا.

وكان شبان فلسطينيون نجحوا عدة مرات من إزالة مئات الأمتار من السياج الفاصل –الأسلاك الشائكة بين قطاع غزة والأراضي المحتلة- رغم استهداف قوات الاحتلال للمتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز السامة.

وأطلق شعار "جمعة الشباب الثائر" على الجمعة الخامسة من مسيرة العودة الكبرى التي ستنطلق فعالياتها ظهر اليوم الجمعة.

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