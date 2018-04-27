حالة الطقس: أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، أن تبقى الأراضي الفلسطينية تحت تأثير حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

وأشارت الأرصاد إلى انه من المتوقع أن تسقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

فيما تكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، وتكون والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غد السبت فيكون الجو غائماً جزئياً ربيعيا ولطيفا، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لسقوط امطار خفيفة متفرقة، وتميل الأجواء الى الاستقرار يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم بعد غد الأحد غائماً جزئياً الى صاف حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم الإثنين المقبل غائماً جزئياً الى صاف حاراً وجافاً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.