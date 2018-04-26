مريم زقوت تتوج بدرع "امرأة فلسطين 2017 " فى مجال العمل المؤسساتى الوطنى

توجت الأستاذة مريم زقوت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر والناشطة النسوية بدرع "امرأة فلسطين 2017 " كأفضل شخصة نسوية فلسطينية فى مجال العمل المؤسساتى الوطنى.

وجاء إعلان فوز زقوت بالجائزة خلال الاحتفال التى نظمته وزارة شؤون المرأة فى غزة لتكريم "امراة فلسطين لعام 2017"، فى عدة مجالات وطنية وثقافية وإعلامية، صباح اليوم الخميس فى فندق جلوريا على شاطىء بحر غزة ، بحضور واسع من مختلف فعاليات المجتمع.

وتقدمت للمسابقة التى أعلنتها وزارة شئون المرأة قبل عدة أشهر ضمن شروط ومعايير محددة وأشرفت عليها لجنة تحكيم مستقلة و متخصصة، العديد من النساء المميزات على مستوى الوطن والشتات ، نالت خلالها زقوت الجائزة بعد أن تقدمت بفيلم قصير وأرشيف مصور عن نشاطها المؤسساتى المميز والمبدع التى قادته للحشد ومناصرة العديد من القضايا الوطنية وفى مقدمتهم قضية القدس، إلى جانب العديد من المشاركات فى المؤتمرات و التظاهرات الوطنية بصفتها الاعتبارية والشخصية.

وبينت هيفا الأغا وزيرة شؤون المرأة خلال كلمتها أن المتقدمات للمسابقة جميعهن لهن إسهامات تستحق التقدير والاحترام، وتؤكد أن المراة الفلسطينية أبدعت وأنجزت ما تعجز عنه النساء في دول ذات سيادة واستقلال مالي واقتصادي، وهو أحد أسرار قوة وصمود أهلنا فى فلسطين رغم كل ممارسات الاحتلال .

وأكدت الأغا على ضرورة استثمار قدرات وطاقات المرأة التى اثبتت كفاءتها فى كافة المجالات لتحقيق فرص التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن على الجميع العمل لتتبدل نظرة المجتمع عن المرأة وتشجيع دوها كمساهم وفاعل أساسى فى كافة المجالات السياسة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بجنب الرجل لتحقيق تنمية مجتمعية شاملة وحقيقية.

يذكر أن زقوت فازت قبل نحو عامين بالمرتبة الثانية كأفضل شخصية نسوية في العمل الأهلي والمجتمعي على مستوى الوطن العربي، كما أنها فازت وكرمت من عشرات المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية على مجمل نشاطها المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود كقيادية نسائية بارزة استطاعت خلال عملها المؤسساتى أحداث تغيير في مجالات مختلفة وحققت إسهامات متميزة في مجالات العمل الإغاثي والإنساني وعملت على تطوير وتعزيز دور المرأة في مجتمعها.

وتجدر الاشارة إلى أن جائزة امرأة فلسطين لعام 2017 بصفة عامة نالتها الأسيرة إسراء جعابيص.







