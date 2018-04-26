الشرطة الماليزية تكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل العالم فادي البطش

قالت الشرطة الماليزية: إنها عثرت على سيارة استخدمها قتلة العالم الفلسطيني فادي البطش في التنقل في البلاد قبل وبعد عملية الاغتيال.

وأضافت الشرطة في تصريح صحفي، اليوم الخميس (27-4): إن المنفذين استقلوا سيارة من طراز "بروتون ساغا" بعد أن تركوا دراجة نارية في بحيرة ليك سيتي بارك في منطقة سيتاباك بعد تنفيذ العملية.

وبينت الشرطة أنها عثرت على السيارة التي استأجرها المشتبه بهما، في حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس في متنزه "أمبانج هيلير"، القريب من منطقة السفارات الدولية في كوالالمبور.

وحسب إفادة الشرطة؛ فإن السيارة استأجرها قبل ثلاثة أشهر مالكٌ محليّ "ماليزي".

وفي وقت سابق، عثرت الشرطة على الدراجة النارية التي استخدمها المنفذان لتنفيذ عملية الاغتيال، وهي من طراز كاواساكي فيرس، وقد استأجراها من مالك ماليزي قبل ثلاثة أشهر أيضا.

وقالت الشرطة: إن السيارة رُصدت اليوم بناء على مراقبة دقيقة لتلفزيون الدائرة المغلقة (CCTV) في منطقة "جالان داناو نياغا"، وأدت نتيجة دراسته إلى أن المشتبه بهما استقلا السيارة بعدما تركا الدراجة النارية في "سيتاباك".

ونقلت الشرطة السيارة إلى مقر شرطة مقاطعة وانغسا ماجو (IPD)، لإجراء مزيد من الفحص لدى وحدة الشرطة الجنائية في كوالالمبور.

وأكد رئيس شرطة كوالالمبور داتوك سيري مازلان لازم أن التحقيقات لا تزال جارية، وقال: "لا يمكنني إعطاء المزيد من التفاصيل، لكننا نحقق بالتفصيل".

وقال: "كل المعلومات المتعلقة بهذه القضية سيقدمها المفتش العام للشرطة تان سري محمد فوزي هارون لاحقا".

ويشهد قطاع غزة في هذه اللحظات، جنازة مهيبة لتشييع جثمان الشهيد العالم فادي البطش، الذي وصل جثمانه القطاع عصر اليوم.