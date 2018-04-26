تعرف على تطورات الحالة الجوية للساعات 48 القادمة!

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم غدٍ الجمعة غائماً جزئياً في ساعات الصباح الباكر، مع تساقط امطار وبرد خفيف، مصحوبو بعواصف رعدية في معظم أرجاء فلسطين، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي حتى ساعات المساء.

ويوم السبت، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وخاصة الشمالية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. والله تعالى أعلى وأعلم.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من إمكانية تشكل السيول في الوديان المنخفضة في المنطقة الجنوبية.

ولا زالت فلسطين ومناطق واسعة من بلاد الشام تتأثر لليوم الثاني على التوالي بحالة مميزة من عدم الاستقرار أدت الى الكثير من الخسائر في المناطق الجنوبية من فلسطين حيث لقي تسعة مجندين إسرائيليين مصرعهم في النقب وشاب وشابة فلسطينية جنوب الضفة والنقب يوم امس.