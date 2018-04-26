الصحة: 21 حالة بتر باعتداءات الاحتلال على مسيرات العودة



قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن مستشفياتها سجلت 21 حالة بتر للأطراف جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين السلميين بمسيرة العودة منذ بدء فعاليتها في 30 مارس الماضي.

وأوضح الناطق باسم الصحة أشرف القدرة، أن حالات البتر توزعت كالتالي: "4 حالات بتر في الأطراف العلوية واحدة منها في الكف وثلاثة في الأصابع، و17 حالة بتر في الأطراف السفلية.

وكانت الصحة قالت أمس، إن 40 فلسطينيًا استشهدوا برصاص الاحتلال منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة حتى اللحظة، وأصيب 5511 آخرون بجراح مختلفة واختناق بالغاز.

ويواصل الفلسطينيون فعاليات مسيرة العودة السلمية التي انطلقت في 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وستبلغ ذروتها في يوم 15 مايو المقبل "يوم النكبة الفلسطينية"، وذلك للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها.

ورغم سلمية المسيرة، إلا أن قوات الاحتلال استخدمت القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دوليًا بحق المتظاهرين السلميين، ما أدى لاستشهاد 40 فلسطينيًا.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى التواجد بكل قوة وفعالية في الحشد الأكبر يوم الجمعة المقبل في "جمعة الشباب الثائر".