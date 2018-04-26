5 إصابات برصاص الاحتلال جراء استهداف مخيمات العودة

أصيب مساء اليوم الخميس، 5 مواطنين فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على المشاركين في مسيرة العودة على حدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، أن 3 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج، ومواطن بمنطقة أبو صفية شرق جباليا، ومواطن آخر شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكانت الصحة قالت أمس، إن 40 فلسطينيًا استشهدوا برصاص الاحتلال منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة حتى اللحظة، وأصيب 5511 آخرون بجراح مختلفة واختناق بالغاز.

ويواصل الفلسطينيون فعاليات مسيرة العودة السلمية التي انطلقت في 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وستبلغ ذروتها في يوم 15 مايو المقبل "يوم النكبة الفلسطينية"، وذلك للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها.

ورغم سلمية المسيرة، إلا أن قوات الاحتلال استخدمت القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دوليًا بحق المتظاهرين السلميين، ما أدى لاستشهاد 40 فلسطينيًا.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى التواجد بكل قوة وفعالية في الحشد الأكبر يوم الجمعة المقبل في "جمعة الشباب الثائر".