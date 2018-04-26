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الفيضانات تجرف مركبتين في واد النار شرق بيت لحم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:42 - 26 ابريل 2018
سيول سيول
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جرفت الفيضانات في واد النار شرق بيت لحم، يوم الخميس، مركبتين دون وقوع اصابات.

وأفادت مصادر صحفية ان الامطار الغزيرة تسببت في جرف مركبتين في وسط طريق واد النار ما ادى الى تعطيل حركة السير بسبب تدفق كميات كبيرة من المياه.

وقال المقدم لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية ان طريق واد النار مغلق الان بسبب الامطار الغزيرة والسيول والفيضانات.

وناشدت الشرطة المواطنين في المنطقة بدعم الدفاع المدني والجهات المختصه.

وناشدت الشرطة كافة السائقين السالكين هذه الطريق والمتوجهين لها ضرورة اخذ اقصى درجات الحيطه والحذر والالتزام بتعليمات رجال الامن.

وناشدت المواطنين تأجيل السفر لهذه الطريق في هذه اللحظات.

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