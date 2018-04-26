بالفيديو: رضيع "يطير" من سيارة دون مبالاة الوالدين

أظهر مقطع فيديو صادم، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لحظة سقوط رضيع صغير من سيارة فان في شرق الصين، مما أثار استياء كبيرا بسبب عدم مبالاة الوالدين.

وحسب ما ذكره المصدر، فإن الرضيع يبلغ من العمر 10 أشهر فقط، وجرى وضعه في المقعد الخلفي من السيارة البيضاء دون أن يتم ربطه بحزام الأمان ودون أن يتم إقفال باب الشاحنة.

وكان الوالدان داخل السيارة، إلا أنهما لم يعيرا أي انتباه لطفلهما الذي سقط بشكل مروع. ورصد أحد المشاة الرضيع مرميا على الأرض، قبل أن يتدخل خوفا من أن تصدمه إحدى السيارات.

وبعد حوالي 20 ثانية، عاد الوالدان إلى مكان الحادث، ولحسن الحظ، وجدا الطفل سليما وغير مصاب.

وحسب بعض الصحف المحلية، فإن الفيديو جرى التقاطه بواسطة كاميرا المراقبة يوم 20 أبريل في تشانغتشو بمقاطعة جيانغسو.