ميلادينوف يدعو لتخفيف الازمة الإنسانية عن قطاع غزة

دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، إلى تخفيف الأزمة الإنسانية عن قطاع غزة وذلك من خلال تخفيف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من القيود المفروضة على القطاع.

وقال ميلادينوف خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في فلسطين: "علينا أن نتعامل مع الأزمة الإنسانية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستمول بعض العمليات في قطاع غزة خلال الصيف المقبل.

وفيما يتعلق بالضفة المحتلة قال ميلادينوف: إن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي الفلسطينيين بالضفة المحتلة غير شرعي ويخالف المقررات الأممية".

ومن غير المتوقع ان يصدر عن الجلسة أي بيان او قرار، حيث كانت أعاقت الولايات المتحدة بيانين صحفيين أواخر آذار وبداية نيسان الجاري يعربان عن القلق بشأن استخدام اسرائيل القوة في غزة.

يذكر أن الولايات المتحدة تنوي افتتاح سفارتها الجديدة في القدس المحتلة في 14 أيار القادم قبل يوم واحد من يوم 'مسيرة العودة' الكبيرة.