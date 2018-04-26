تمديد توقيف الصحفي حازم ناصر مجددا لـ 8 ايام

مددت النيابة العامة اليوم الخميس توقيف الصحفي حازم ناصر، للمرة الثانية على التوالي وذلك لمدة ثمانية ايام اخرى، علما ان قاضي الصلح في طولكرم قرر تمديد توقيفه على ذمة التحقيق لـ 5 ايّام فقط بعد ان طالبت النيابة بتمديده 15 يوما، حسب ما افاد المحامي فراس كراجة، ممثل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية .

واعتقل الصحفي ناصر من منزله ليل 17/4/2018 وبقي موقوفا حتى ظهر الاحد (22/4/2018) بدون تقديمه وفق القانون والدستور للنيابة خلال 24 ساعة، وبقي موقوفا على ذمة جهاز الامن الوقائي، حتى ظهر الاحد حيث عرض على النيابة بذلك اليوم، وتم التحقيق معه، وتمديد توقيفه لـ 48 ساعه، واتهم بـ "إدخال أموال بطريقة غير مشروعة".

وعرض الصحفي حازم اليوم على القاضي وتم تمديد توقيفه مرة اخرى لـ 8 ايّام، ورفضت طلبات اخلاء السبيل السابقة، وتم وتاجيل طلب اخلاء السبيل الاخير الذي قدمه محامي "مدى" اليوم الخميس، لإحضار ملف التحقيق من النيابة حتى يوم الاثنين المقبل .