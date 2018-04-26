مواقع التواصل تودع الصحفي "أبو حسين"

ما أن أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الصحفي أحمد أبو حسين متأثراً بحراجه التي أصيب بها خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى، حتى سادت حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر اسم الشهيد أبو حسين قائمة الأسماء الأكثر تداولاً على موقع التغريدات المصغرة "تويتر"، حيث نعى النشطاء "عين الحقيقة" وشهيد الأسرة الصحفية الثاني خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وكان الصحفي أعلن عن استشهاده بالأمس متأثراً بإصابته التي أصيب بها الجمعة الثالثة من مسيرات العودة حيث وصل مساء أمس للمستشفى الاندونيسي شمال القطاع وسط استقبال جماهيري وصحفي، في حين تم نصب خيمة العزاء أمام منزله في منطقة الترنس بجباليا شمال القطاع.

وتجدر الإشارة الى ان الصحفي الفلسطيني أبو حسنين اصيب برصاص إسرائيلي متفجر في بطنه، أثناء تغطيته مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وتم نقله للعلاج في مستشفى برام الله، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي ليلعن عن استشهاده.

ووارت جماهير غفيرة جثمان الشهيد، وتم الصلاة عليه في المسجد العمري في جباليا.

وكتبت الناشطة هناء عياد في وداع "أبو حسين": "وكأن السماء سبقتنا في نعيك أحمد أبو حسين، الرحمة لروحك والوفاء لمسيرتك يا فارس الصورة".

ما أكثر أحزانك يا غزة .. الاعلان عن استشهادالزميل الصحفي أحمد أبو حسين متأثرا بحراحه pic.twitter.com/UYQFsYwFCY — تامر المسحال (@TamerMisshal) April 25, 2018

استشهاد الصحفي أحمد أبو حسين مراسل إذاعة الشعب في #مسيرات_العودة_الكبرى

يصل بعدد المستهدفين من الصحفيين إلى اثنين بعد استهداف الشهيد #ياسر_مرتجى

يسعى الاحتلال لطمس الحقيقة وقتل روادها.. pic.twitter.com/UxRLNGyADj — خالد صافي #غزة (@KhaledSafi) April 26, 2018

رحم الله الشهداء ،، قد كتب الله علينا أن يكون لنا وجع في كل يوم ، لأرواحكم ألف سلام .

الشهيد أحمد أبو حسين #قروب_احرار_فلسطين pic.twitter.com/3LWjYPoRyL — اسراء محمد ???? #غزة ✌ (@sunrise30o) April 25, 2018

يا احمد بلغ ياسر مرتجى

ان الحقيقة الموقعة بالشهادة ملئت ارجاء الارض و لم يمنعها المحتل الغاصب

الشهيد أحمد أبو حسين pic.twitter.com/GBhaR1BIJi — أحمد جروان #فلسطين (@A7medJarwan1) April 25, 2018

"لما نستشهد بنروح الجنة"



هالفيديو للشهيد أحمد ابو حسين قبل إصابته بيوم، واليوم احمد استشهد وان شاء الله عالجنة يا احمد. pic.twitter.com/licfHtIfGS — شجاعية (@shejae3a) April 25, 2018