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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مواقع التواصل تودع الصحفي "أبو حسين"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:16 - 26 ابريل 2018
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ما أن أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الصحفي أحمد أبو حسين متأثراً بحراجه التي أصيب بها خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى، حتى سادت حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر اسم الشهيد أبو حسين قائمة الأسماء الأكثر تداولاً على موقع التغريدات المصغرة "تويتر"، حيث نعى النشطاء "عين الحقيقة" وشهيد الأسرة الصحفية الثاني خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وكان الصحفي أعلن عن استشهاده بالأمس متأثراً بإصابته التي أصيب بها الجمعة الثالثة من مسيرات العودة حيث وصل مساء أمس للمستشفى الاندونيسي شمال القطاع وسط استقبال جماهيري وصحفي، في حين تم نصب خيمة العزاء أمام منزله في منطقة الترنس بجباليا شمال القطاع.

وتجدر الإشارة الى ان الصحفي الفلسطيني أبو حسنين اصيب برصاص إسرائيلي متفجر في بطنه، أثناء تغطيته مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وتم نقله للعلاج في مستشفى برام الله، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي ليلعن عن استشهاده.

ووارت جماهير غفيرة جثمان الشهيد، وتم الصلاة عليه في المسجد العمري في جباليا.

وكتبت الناشطة هناء عياد في وداع "أبو حسين": "وكأن السماء سبقتنا في نعيك أحمد أبو حسين، الرحمة لروحك والوفاء لمسيرتك يا فارس الصورة".

 

 

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