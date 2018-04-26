الكشف عن مدة غياب كارفاخال

تعرض ريال مدريد لضربة قوية في مباراته أمام بايرن ميونخ، أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوزه بهدفين لهدف، بعدما عجز داني كارفاخال عن استكمال اللقاء بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن الدولي الإسباني سوف يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة، بسبب إصابة في الفخذ، مما يعني ابتعاده عن مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، بملعب سانتياجو برنابيو، ولكنه سيتواجد في مباراة النهائي في حال نجح الفريق في التأهل إليها.

وأشارت الصحيفة أن التشخيص المبدئي للإصابة يبعده عن المشاركة في لقاء الإياب لحين عمل الاختبارات الدقيقة التي ستوضح طبيعة الإصابة غدا.

واضطر زين الدين زيدان، مدرب الملكي، لتغيير ظهيره الأيمن في الشوط الثاني أمس بعدما سقط متأثرا بإصابة عضلية بسبب المجهود الهائل الذي قدمه من أجل إيقاف فرانك ريبيري نجم الفريق البافاري.