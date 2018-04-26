الإعلان عن برنامج فعاليات الذكرى الـ70 للنكبة

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، اليوم الخميس، أن الفعالية المركزية ستنطلق من مدينة رام الله، باتجاه حواجز الاحتلال المحيطة بمدينة القدس، في الرابع عشر من أيار المقبل، بالتزامن مع نقل السفارة الأميركية.

وأضاف مدير عام اللجنة محمد عليان، خلال اجتماع عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين برام الله، انه سيتم توجيه دعوة لجميع المحافظات ولكافة شرائح مجتمعنا الفلسطيني، من أجل ضمان تحقيق مشاركة واسعة في الذكرى الـ70 للنكبة، والتي تأتي تنديدا واستنكارا للقرار الأميركي.

وأشار إلى أن دوام الموظفين العموميين سيكون حتى الساعة الحادية عشرة صباحا، وستصدر الحكومة تعميما بهذا الخصوص إلى جميع الوزارات، والدوائر الحكومية.

وتابع عليان "سيتم اصدار تعميم من وزارة الأوقاف إلى خطباء المساجد، بتخصيص خطب الجمعة للحديث عن النكبة ومآسيها".

وقال، إن يوم الخامس عشر من أيار سيتم فيه إطلاق صافرات الحداد عند الساعة 12 ظهرا، كما ستطلق السيارات أبواقها، فيما ستكون هناك معارض لصور النكبة في مختلف المحافظات.