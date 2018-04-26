لأول مرة.. "أوبر" توظف سائقات سعوديات

بدأت شركة "أوبر" في الممكلة العربية السعودية استقبال طلبات عمل سائق "كابتن" للسعوديات.

وأفادت الشركة بأن أهم شروط هذه الوظيفة هي ألا يقل عمر المتقدمة عن 20 عاما، بالإضافة إلى رخصة القيادة وتأمين على السيارة، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وأشارت الشركة إلى أن الرخصة ستمكن المرأة من الحصول على ترخيص مزاولة مهنة "كابتن" في الشركة، على أن تبدأ مع الوقت المحدد في 10 شوال.

وستقتصر الطلبات على صورة من رخصة القيادة، وصورة من التأمين واستمارة المركبة والهوية الوطنية.

وكشف بحث لشركة أوبر أجرته بالتعاون مع شركة "Ipsos" إلى أن 93 % من السعوديات أبدين آراء إيجابية تجاه رفع القيود عن قيادة المرأة للسيارة، ويعود السبب لشعور المرأة بحرية الاختيار في دخول سوق العمل.

وأكدت 78 % منهن، أنهن من المرجح أن يحصلن على رخصة القيادة بعد رفع القيود، فيما أبدى نحو 31 % اهتمامهن بالقيادة كفرصة لتحسين الدخل.

يذكر أن الإحصاءات أكدت أن أكثر من 1.3 مليون سيدة سعودية تعمل في السوق السعودي، ويشكلن نسبة 22 % من إجمالي القوى العاملة، في وقت تتوقع حكومة المملكة ارتفاع هذه النسب لتصل إلى 30 % بحلول عام 2030، وفتح قرار السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة العديد من الخيارات المهنية والفرص الوظيفية للنساء، آخرها "كابتن" أوبر.

وأصدرت المملكة العربية السعودية قانونا يخول النساء السعوديات بـقيادة السيارات اعتبارا من حزيران /يونيو 20.