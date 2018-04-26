الكشف عن مدة غياب نجم بايرن ميونخ عن الملاعب

سيغيب مدافع بايرن ميونيخ الألماني، جيروم بواتنغ، بين 4 و6 أسابيع، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أمام ريال مدريد، مما يجعل مشاركته مع منتخب ألمانيا في مونديال روسيا 2018 غير مؤكدة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس.

وأصيب بواتنغ في الدقيقة 34 من المباراة، التي خسرها بايرن أمام ضيفه ريال مدريد في ميونيخ 1-2 الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكدت مجلتا "سبورت بيلد" و"كيكر" أن بواتنغ يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر.

وعلق مدرب بايرن يوب هاينكس على إصابة لاعبه بالقول: "يجب انتظار نتائج الفحوصات الخميس لقول المزيد".

وفي حال تأكدت مدة ابتعاد بواتنغ، فإن موسمه مع بايرن يكون انتهى ولن يتمكن بالتالي من المشاركة ضد ريال في مباراة الإياب، الثلاثاء المقبل، في مدريد.

وستكون أيضا مشاركة بواتنغ، المتوج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014 في البرازيل، في مونديال روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو موضع شك.

وترسل المنتخبات المشاركة في كأس العالم لوائح أولية من 35 لاعبا إلى الاتحاد الدولي (فيفا) قبل 14 مايو، ثم تعلن اللوائح النهائية المؤلفة من 23 لاعبا قبل الرابع من يونيو.