الأسيرة "الجعابيص" إمرأة فلسطين لعام 2017

أعلنت وزارة شؤون المرأة عن اختيار الاسيرة إسراء الجعابيص "32 عاما" امرأة فلسطين لعام 2017 وجاء ذلك بعد ترشيح وزارة الأسرى والمحررين للأسيرة من ضمن 70 متسابقة من مختلف الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة في غزة اليوم الخميس 26/4 في قاعة جلوريا على شاطئ بحر غزة، وبحضور كلا من وكيل وزارة الأسرى بهاء المدهون، ووزيرة شؤون المرأة هيفاء الاغا والعديد من الشخصيات الاعتبارية وشخصيات نسوية.

وبارك المدهون في كلمة له اختيار وتتويج الأسيرة جعابيص امرأة فلسطين للعام 2017 مؤكدًا أن اختيارها هو انتصار للأسيرات داخل سجون الاحتلال اللواتي اجتمع عليهم ظلمة السجن وظلمة المرض وقهر السجان وظلمة الاصابة والجراح وبقيت رغم ذلك شامخة صابرة وثابتة.

واوضح إن الأسيرة جعابيص تستحق بجدارة لقب امرأة فلسطين الذي توجت به اليوم. فهي نموذج رائع للمرأة الفلسطينية في الصبر والثبات وتحمل السجن والآلام الذي جسدت حكايته فتم اختيارها لتكون "امرأة فلسطين لعام "2017"، وذلك في لمسة وفاء منا إليها".

وأكد أن اختيار الجعابيص امرأة فلسطين الأولى فضح هذه الدولة المارقة دولة الكيان الصهيوني واظهار ساديتها واجرامها وهي تتلذذ على جراحات الأسرى المرضى ولو كانوا نساء أو أطفال وهي تدوس على كل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية التي تحمي المرأة وحقوق الانسان، فتسجن امرأة مصابة وتمنعها من العلاج والدواء وتبتزها مقابل ذلك وتحرمها من حقوقها داخل الاسر.

وتابع إن الحديث عن المرأة الفلسطينية ودورها يطول؛ فهي دوماً راعية للنسيج الوطني، خاصة أنها في الطليعة لمراحل الصمود والنضال، واستطاعت أن تصمد وتتحدى كل الصعوبات فقد أثبتت للعالم أنها رقم، ورمز من الصعب بل لا يمكن تجاوزه.