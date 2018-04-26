ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية بالضفة

أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني، الخميس، مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية المحتلة، خلال شهر آذار/ 2018.

وأوضح الاحصاء، أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت ارتفاعا بنسبة 0.14% خلال شهر آذار 2018 مقارنة بشهر شباط 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.87 مقارنة بـ105.72 خلال شهر شباط 2018.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعًا نسبته 0.40%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضا مقداره 0.49%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا طفيفا مقداره 0.03% خلال شهر آذار 2018 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة المحتلة، ارتفاعا نسبته 0.12% خلال شهر آذار 2018 مقارنة بشهر شباط 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.85 مقارنة بـ105.73 خلال شهر شباط 2018، (سنة الأساس2013 = 100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية، ارتفاعا نسبته 0.33%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضا مقداره 0.49%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا طفيفا مقداره 0.01% خلال شهر آذار 2018 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية المحتلة، ارتفاعا نسبته 0.38% خلال شهر آذار 2018 مقارنة بشهر شباط 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 105.74 مقارنة بـ105.34 خلال شهر شباط 2018 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.83%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضا مقداره 0.72%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا طفيفًا مقداره 0.01% خلال شهر آذار 2018 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف الطرق

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية المحتلة، ارتفاعا نسبته 0.32% خلال شهر آذار 2018 مقارنة بشهر شباط 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 110.20 مقارنة بـــ109.84 خلال شهر شباط 2018 (شهر الأساس كانون الأول 2008 = 100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.82%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.32%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.30%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.61% خلال شهر آذار 2018 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه

وسجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية المحتلة، ارتفاعا نسبته 0.51% خلال شهر آذار 2018 مقارنة بشهر شباط 2018، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 114.05 مقارنة بـــ113.46 خلال شهر شباط 2018 (شهر الأساس كانون الثاني 2010 = 100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.82%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 110.10 مقارنة بــــ 109.20 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010 = 100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعا نسبته 0.38%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 115.84 مقارنة بـــــ 115.40 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010 = 100).

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية المحتلة ارتفاعاً نسبته 0.37% خلال شهر آذار 2018 مقارنة بشهر شباط 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.80 مقارنة بـــــ 109.39 خلال شهر شباط 2018 (شهر الأساس كانون الثاني 2010 = 100).