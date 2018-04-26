التعليم تكرم المشاركين في المنتدى الطلابي الخاص بالقانون الدولي الإنساني

كرمت وزارة التربية والتعليم العالي المشاركين في منتدى القانون الدولي والإنساني الطلابي الثالث، والذي أقامته الوزارة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين.

وحضر حفل التكريم الذي عُقد في قاعة الاجتماعات الكبرى في الوزارة د. أيمن اليازوري الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، و د. خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي، و أ .أمال العويني مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و أ. أماني الناعوق من مكتب الصليب الأحمر.

ويهدف المنتدى لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني وروح العمل الجماعي والريادة والمبادرة بين طلبة الجامعات، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في أنشطة تساهم بشكل فعّال في نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني.

وشارك في المنتدى هذا العام 30 طالباً وطالبة من تخصصات الطب والقانون والإعلام من الجامعات الفلسطينية على مدار ثلاثة أيام.

وأكد اليازوري أن هذه المنتديات تعزز الفهم بقيمة القانون الدولي والإنساني، مضيفاً أن فهم القانون الدولي بحد ذاته حصانه لنا ولأبنائنا في المستقبل للدفاع عن الحقوق المسلوبة في ظل جرائم المحتل الإسرائيلي.

وقدّم الوكيل المساعد شكره للجنة الدولية للصليب الأحمر لرعايتها المنتدى، متمنياً التوفيق والتميز للطلبة المشاركين.

من جانبها قالت العيوني: أن اللجنة الدولية للصليب الحمر سعيدة للتعامل مع وزارة التعليم ومهتمة في تطوير كوادر الطلبة فيما يخص القانون الدولي والإنساني وأنها مستمرة في هذا المجال والتعاون.

بدورها قدمت الطالبة لبنى التلباني في كلمة باسم الطلبة المشاركين الشكر للوزارة واللجنة الدولية لإتاحة الفرصة للمشاركة والاستفادة من هذه المنتديات، مبينةً أنها خطوة نحو الأمام لتنمية المهارات المهنية لترسيخ الوعي بالقوانين الدولية والإنسانية.

وجرى خلال الحفل عرض المبادرات الستة التي قام بها الطلبة في جامعاتهم وهي من مشاريع المنتدى، كما تم تكريم كل الجهات المشاركة في إنجاح هذا المشروع.