وزير الخارجية الأميركي الجديد يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

أعلن مصدر سياسي إسرائيلي، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو" سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.

ورجح المصدر – كما نقلت عنه صحيفة "معاريف" – أن يصل بومبيو يوم الأحد إسرائيل وذلك في زيارة لساعات أو ليوم واحد فقط.

وأشار المصدر إلى أن بومبيو سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وهذه هي الزيارة الأولى التي سيقوم بها بومبيو إلى إسرائيل كوزير للخارجية، لكنها ليست الأولى له، حيث زار إسرائيل 3 مرات أثناء توليه منصب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية.

وكانت القناة العبرية الثانية ذكرت أمس أن بومبيو سيترأس وفد الولايات المتحدة لحفل افتتاح السفارة.

وأقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون الشهر الماضي، واقترح تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية بومبيو في هذا المنصب، وقد صادقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأول، على تعيينه (بومبيو) وزيرا للخارجية.