السعودية أعدمت 48 شخصاً منذ بداية العام

أعدمت السعودية 48 شخصا في الاشهر الاربعة الاولى من هذا العام، نصفهم في قضايا مخدرات، وفق ما افادت منظمة هيومن رايتس ووتش، مطالبة المملكة بتحسين نظامها القضائي "المعروف بأنه ظالم".

وقالت المنظمة التي مقرها في نيويورك في تقرير اصدرته مساء الاربعاء: "لا يزال عدد كبير من المحكومين في قضايا مخدرات ينتظرون اعدامهم اثر ادانات اصدرها النظام القضائي الجنائي".

وتعتبر المملكة المحافظة من أكثر الدول التي تطبق احكام الاعدام بتهم التورط باعمال ارهابية او جرائم قتل او اغتصاب او اتجار بالمخدرات.

وينبه خبراء حقوقيون على الدوام الى عدم اجراء محاكمات عادلة في هذا البلد.

وقالت سارة لي ويتسون، مسؤولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة "ان تعدم السعودية هذا العدد الكبير من الناس هو امر فظيع اصلا، يضاف الى ذلك ان عددا منهم لم يرتكبوا جرائم عنيفة".

وفي 2017، اعدم نحو 150 شخصا في السعودية.

وفي مقابلة هذا الشهر مع مجلة "تايم ماغازين"، ذكر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ان بلاده يمكن ان تستبدل احكام الاعدام بالسجن مدى الحياة في بعض الحالات باستثناء القضايا المرتبطة بجرائم قتل.