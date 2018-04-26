انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.14%، اليوم الخميس، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 984 ألف دولار أمريكي.

وأغلق مؤشر القدس على 545.87 نقطة، منخفضا 0.77 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.10%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.24%،ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.28%، مع ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.64%، مع استقرار مؤشر البنوك والخدمات المالية .

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 414 ألف سهم، في 158 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 22شركة، انخفض منها سهم 6 شركات، وارتفع سهم 4 شركات، واستقر سهم 12 شركة.

والشركات الرابحة كانت: مطاحن القمح الذهبي، والبنك الوطني، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والاتصالات الفلسطينية.

وتراجع سهم شركات مطاحن القمح الذهبي، والمجموعة الأهلية للتأمين، والقدس للاستثمارات العقارية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والعربية الفلسطينية للاستثمار “آيبك".

والشركات المستقرة كانت: أبراج الوطنية، والمؤسسة العربية للفنادق، والبنك الإسلامي العربي، وبنك فلسطين، وسجاير القدس، والتأمين الوطنية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للاستثمار العقاري، وبنك القدس، ومصايف رام الله، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية.