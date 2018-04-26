جثمان الشهيد "البطش" في الطريق إلى غزة

أعلنت سفارة فلسطين لدى مصر، اليوم الخميس، وصول جثمان الشهيد الفلسطيني فادي البطش، إلى مطار القاهرة الدولي، في الطريق إلى قطاع غزة، ليوارى جسده الثرى.

وأوضح سفير فلسطين دياب اللوح، أن السفارة تابعت منذ اللحظة الأولى لاستشهاده حيثيات واجراءات نقل جثمانه برفقة أسرته، وذلك بالتعاون مع سفارة فلسطين لدى ماليزيا.

وأكد أنه فور وصول جثمان الشهيد إلى مطار القاهرة الدولي في تمام الرابعة من فجر الخميس كان مندوب السفارة في استقباله، حيث استكمل الاجراءات الرسمية بموافقه السلطات المصرية، ومن ثم تم نقل الجثمان بسيارة اسعاف في تمام السابعة صباحا باتجاه معبر رفح .