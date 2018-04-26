الصحة: 40 شهيداً و5511 جريحاً منذ انطلاق مسيرة العودة

أعلنت وزارة الصحة في غزة الإحصائية التراكمية لاعتداء الاحتلال "الإسرائيلي" على المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرة العودة التي انطلقت شرارتها في 30 آذار مارس الماضي في الذكرى ألـ 42 ليوم الأرض، حتى تاريخ اليوم (26/4).

وكشف المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة، أن إجمالي عدد الشهداء وصل إلى 40 شهداء عقب استشهاد الصحفي أحمد أبو حسين يوم أمس متأثراً بجراحه التي أصيب بها شرق جباليا منذ أسبوعين، فيما وصل عدد الإصابات إلى 5511 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز.

وأشار إلى أن 3368 من إجمالي الإصابات تعاملت معها مشافي وزارة الصحة، و2143 إصابة تعاملت مها النقاط الطبية على الحدود الشرقية للقطاع.

وأوضح القدرة أن من بين الإصابات 592 طفلاً، و192 سيدة.

وأكد أن من بين الإصابات 143 إصابة خطيرة و1710 متوسطة و1515 طفيفة.

وبين أن 1738 إصابة كانت بالرصاص الحي، 394 إصابة بالمطاط المعدني، و611 اختناق، و625 أخرى.

وتابع أن 227 إصابة كانت في منطقة الرقبة والرأس، و440 إصابة كانت في الأطراف العلوية، و115 إصابة في الظهر والصدر، و142 إصابة في منطقة البطن والحوض، و1704 إصابة في منطقة الأطراف السفلية، و740 في أماكن متعددة.

الجدير ذكره، أن مسيرة العودة انطلقت في ذكرى يوم الأرض 42 للتأكيد على التمسك بالأرض وحق العودة، وعدم التنازل عن هذا الحق الذي تحاول إسرائيل بدعم أمريكي لامحدود الالتفاف عليه، لتصفية حق اللاجئين.