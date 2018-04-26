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اليوم: جلسة مفتوحة بمجلس الأمن بشأن فلسطين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:54 - 26 ابريل 2018
مجلس الامن الدولي مجلس الامن الدولي
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يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة علنية مفتوحة لمناقشة الوضع في فلسطين.

ويستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من المبعوث الخاص لعملية التسوية نيكولاي ملادينوف حول التطورات الأخيرة على الأرض، بما فيها مسيرات العودة الكبرى السلمية على حدود قطاع غزة.

وكانت الولايات المتحدة أعاقت بيانين صحفيين أواخر مارس الماضي وبداية إبريل الجاري يعربان عن القلق بشأن استخدام "إسرائيل" القوة في غزة.

وانطلقت مسيرة العودة السلمية في 30 اذار الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة بمشاركة عشرات آلاف الفلسطينيين، وستتصاعد في 15 مايو المقبل "يوم النكبة"، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها.

 

 

 

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