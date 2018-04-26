البنك العربي يصرف راتباً لكل موظف

قررت إدارة البنك العربي صرف راتب شهر لكل موظف يعمل في البنك وذلك بعد الانتصار الذي تحقق في المحكمة الامريكية.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري بأنه سيتم صرف راتب شهر لكل موظف في البنك العربي بمناسبة انتصار البنك في المحكمة الأميركية.

وأضاف المصري خلال مؤتمر صحافي عقد في إدارة البنك العربي، "بعد ١٤ عاماً من رفع دعوى ضد البنك بأميركا ظهر الحق وزهق الباطل، والقضية التي ربحناها لها صدى على كل بنوك العالم حيث للبنك المركزي الأردني اليد الطولى في مساعدتنا".بحسب صحيفة الايام المحلية

وقال المصري، إنه لم يتبق علينا أية قضية تؤثر على البنك كما كان في الماضي، لافتا الى ان القضايا الثانوية توجد كأي بنك آخر.

من جانبه، قال مدير البنك العربي، نعمة الصباغ، عن نشاط البنك في أمريكا، خلال نفس المؤتمر: "سنعيد تقييم أوضاعنا وندرسها بعد القضية إذا كنا نريد أن نبقي على تواجدنا كما هو أو إعادة طبيعة عملنا كالسابق، حتى لو بقينا هناك ربما لن يكون كما في السابق بمجالات العمل التي كنا بها"، كما أكدت إدارة البنك العربي عدم تأثر التصنيف الائتماني أو المصرفي للبنك خلال سنوات القضية الماضية.