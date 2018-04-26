غزة تواري جسد "الصحفي أبو حسنين" اليوم وتستقبل جثمان عالم فلسطين "فادي البطش"

يشيع قطاع غزة اليوم الخميس، جثمان الشهيد الصحفي "أحمد أبو حسنين" ظهراً بعد ان وصل جثمانه عصر امس الأربعاء لقطاع غزة في حين يستقبل القطاع من البوابة الجنوبية عالم فلسطين "فادي البطش" الذي اغتالته قوات الاحتلال في ماليزيا وسط استقبال رسمي وجماهيري امام معبر رفح اليوم فور وصوله على ان يوارى الثرى غداً.

وكان الصحفي قد اعلن عن استشهاده بالأمس متأثراً بإصابته التي أصيب بها الجمعة الثالثة من مسيرات العودة حيث وصل مساء أمس للمستشفى الاندونيسي شمال القطاع وسط استقبال جماهيري وصحفي ، في حين تم نصب خيمة العزاء امام منزله في منطقة الترنس بجباليا شمال القطاع .

وقررت نقابة الصحفيين إقامة وقفة عند دوار المنارة بالتزامن مع بدء تشييع جثمان الشهيد احمد أبو حسنين ليكون الثاني بعد الشهيد ياسر مرتجى خلال مسيرات العودة.

وتجدر الإشارة الى ان الصحفي الفلسطيني أبو حسنين اصيب برصاص إسرائيلي متفجر في بطنه، قبل قرابة أسبوعين أثناء تغطيته مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة ، وتم نقله للعلاج في مستشفى برام الله، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي ليلعن عن استشهاده.

وبشأن الاستعدادات لاستقبال عالم فلسطين الشهيد البطش فقد تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على جنازة تشييع الشهيد حيث سيتم استقبال الشهيد في معبر رفح بمراسم رسمية من قبل وزارة الداخلية والحركة.

ومن المقرر عقد مؤتمر في معبر رفح للفصائل وستكون كلمة لعضو المكتب السياسي لحركة حماس للدكتور خليل الحية وسيتم إدخال 200 مشارك لمعبر رفح.

ووفقا ما تم الإعلان عنه سيتم مرور المراسم من المعبر في رفح وحتى شمال غزة ضمن مراسم رسمية لاستقبال الشهيد في الشوارع من رفح وحتى جباليا ، سيتم توديع الشهيد في المعبر من قبل الجميع .

ومن المقرر ان يوارى جثمان الشهيد الثرى يوم الجمعة حيث سيتواجد الشهيد في المسجد العمري الساعة 10صباحا بحضور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على ان يتم إقامة عزاء يوم الجمعة بعد صلاة العصر وحتى الساعة 10 مساء في المسجد العمري.