مهندسو العقود بالأونروا يقرروا الاضراب المفتوح عن الطعام الاحد القادم

قرر مهندسو عقود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين البدء بإضراب مفتوح عن الطعام يوم الاحد القادم داخل وخارج مقر الاونروا بعد فشل كل الوساطات للحل وتعنت غير مسبوق من ادارة الوكالة لحل الازمة بعد 62 يوما على الاعتصام.

وطالب المهندسون المعتصمون لليوم 62 على التوالي جميع وكالات الانباء المحلية والدولية واللجنة الدولية للصليب الاحمر بمتابعة مجريات هذا الحدث وخاصة بعد فشل كافة الوساطات وتعنت غير مسبوق في الوكالة .

وشدد المهندسون على انهم لن يغادروا ساحة الحق مهما كلفنا الثمن .

ويشار الى ان مهندسو العقود قرروا البدء بالاضراب المفتوح عن الطعام بعد اعتصام مفتوح فشلت خلاله كافة الوساطات في إنتزاع اي حلول قد تنصفهم من قبل إدارة الوكالة , حيث تم إيقاف عقودهم فجاة رغم مرور عدد كبير منهم اكثر من سبع سنوات في العمل داخل أروقة مقر الاونروا.