ماكرون يتوقع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس، الأربعاء، إنه يتوقع أن يقرر نظيره الأميركي، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وذلك استنادا إلى التصريحات الصادرة عن ترامب. لكن ماكرون أكد أنه لا يعلم ما القرار الذي سيتخذه ترامب في 12 أيار/مايو.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي "لا أعلم القرار الأميركي، لكن التحليل العقلاني لكل تصريحات الرئيس ترامب لا يقودني للاعتقاد أنه سيفعل كل شيء للبقاء في الاتفاق".

وكان قد أكد ماكرون، في خطاب له أمام الكونغرس الأميركي، يوم أمس، أن بلاده لن تتراجع عن الاتفاق النووي مع إيران دون التوصل لخيار أفضل؛ فيما أشار إلى أن بلاده تدعم عدم انتشار الأسلحة النووية، وأنها تدعم جهود الولايات المتحدة لمنع كوريا الشمالية وإيران من امتلاك أسلحة نووية.

وقال ماكرون "فرنسا تدعم الولايات المتحدة تماما في جهودها لمنع كوريا الشمالية من امتلاك أسلحة نووية".

وأضاف "أما إيران، فينبغي ألا تمتلك أي سلاح نووي لا الآن، ولا بعد خمس سنوات، ولا بعد عشر سنوات ولا أبدا".

وأكد ماكرون أن بلاده لن تتراجع عن الاتفاق النووي، وقال "هذا الاتفاق لا يستجيب لكل مخاوفنا لكن يجب عدم التخلي عنه"، مؤكدا "فرنسا لن تتراجع عن الاتفاق النووي مع إيران".