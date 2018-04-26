إدارة السجون تمنع والدة الأسير أيمن اطبيش من زيارته اليوم

أفادت مصادر خاصة لإذاعة "صوت الاسرى"، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال منعت فجر اليوم والدة الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أيمن علي سليمان اطبيش (37 عاماً)؛ من دورا قضاء مدينة الخليل، من زيارته بعد وصولها إلى سجن "رامون"، بالإضافة إلى سحب التصريح منها.

وكانت والدة الأسير اطبيش منعت وعائلتها من زيارة ابنها منذ خمسة أشهر، رغم أنه يعيش ظروفاً اعتقالية صعبة بخلاف الطعام السيء الذي يقدم له من قبل إدارة السجون.

ولفتت المصادر إلى أن إدارة السجون كانت تعتزم إنهاء عزل القيادي اطبيش في مايو المقبل، وقررت السماح لعائلته بالزيارة بعد تعليقه إضرابه الأخير المفتوح عن الطعام الذي استمر لعدة أيام.

وأوضحت الإذاعة أن الأسير اطبيش اعتقل في الثاني من أغسطس عام 2016، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أي تهمة؛ وبحجة ما يسمى بالملف السري، لافتةً إلى أنه خاض إضرابات سابقة عن الطعام لفترات تجاوزت ال 100 يوم.

من الجدير بالذكر أن القيادي اطبيش ، وهو أحد الاسرى الذين خاضوا معركة الأمعاء الخاوية وأمضى ما يزيد عن 15 عامًا في السجون في اعتقالات متفرقة.